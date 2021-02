Maurer durfte Bierwirt zurecht beschimpfen

Nach einer Unterlassungsklage jenes Bierwirts in Wien, der der Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer obszöne Nachrichten geschrieben haben soll, hat das Bezirksgericht nun entschieden: Es war das gute Recht der Politikerin, den Besitzer des Craftbeer-Shops als „Arschloch“ zu beschimpfen. Die Behörde in der Donaustadt kam in der ersten Instanz außerdem zum Schluss, dass die vorangegangenen obszönen Nachrichten wohl vom Kläger stammen. Ihre Wut war daher „legitim“.