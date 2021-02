Bundesligist LASK krallt sich Spittal-Kapitän Mair

Herber Verlust für Regionalligist Spittal! Kapitän Daniel Mair unterschreibt bei Bundesligist LASK. Der 29-Jährige übernimmt die Rolle des Teammanagers, fängt ab 1. März an. „Ich hatte vier Wochen lang Persönlichkeitstests mit Psychologen und allem, was dazugehört. Dann haben sie mich genommen“, strahlt der diplomierte Fußballmanager, der die Agenden von Georg Hochedlinger übernimmt, in der Akademie auch als Individualtrainer tätig sein wird. „Damit beende ich meine aktive Karriere“, so der gebürtige Oberösterreicher, der schon bei Austria Klagenfurt als Teammanager werken durfte. Neben Mair verlässt auch Dejan Kecanovic aus beruflichen Gründen die Spittaler.