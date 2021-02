Setzer: „Kann die Jogginghose nicht mehr sehen“

Noch ist Winter, aber Promis wie Michaela Kirchgasser oder Johanna Setzer feiern schon jetzt den Frühling. Genauer gesagt den Modefrühling. Zeit für Mode-Guru Adi Weiss die neuen Looks für sein Magazin „Style up your Life!“ auf den Markt zu bringen. Wir waren beim Fashion-Shooting dabei und mussten feststellen - Trends hin oder her - die Jogginghose ist und bleibt das große It-Piece in der Corona-Pandemie.