Fast alle Senioren haben kostenlose FFP2-Maske

Bereits 97 Prozent der Menschen über 65 haben in Österreich zehn Stück kostenlose FFP2-Masken erhalten. „Rund drei Prozent aller Lieferungen sind noch offen. Bis spätestens Mitte Februar erwarten wir, dass alle Lieferungen abgeschlossen sind“, hieß es am Mittwoch aus dem Gesundheitsministerium. Für Senioren, die noch keine Masken erhalten haben, hatte die Post eine Hotline eingerichtet. Diese sei überlastet, kritisierte der Pensionistenverband am Mittwoch.