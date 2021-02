„Black Panther“-Star Boseman posthum nominiert

Für seine Rolle in „Ma Rainey‘s Black Bottom“ als Jazz-Trompeter in den 1920er-Jahren ist er als bester Hauptdarsteller nominiert, für das Spike-Lee-Drama „Da 5 Bloods" um eine Gruppe Vietnamveteranen als Nebendarsteller. Die NAACP-Preise in Sparten wie Film, Fernsehen, Literatur und Musik sollen am 27. März vergeben werden.