Behörde warnt vor Betrug mit „Corona-Pillen“

Tendenz steigend: Allein im Jänner konnten an nur einem Tag in acht Sendungen mehr als 2000 weitere Tabletten sichergestellt werden. Finanzminister Gernot Blümel: „Wir sehen einen starken Anstieg bei Medikamenten, die illegal bezogen werden. In Wahrheit ist deren Wirkung noch nicht erforscht, und die Einnahme ohne ärztliche Verschreibung und Aufsicht kann bedrohliche Folgen für die Gesundheit haben!“