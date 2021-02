Ein Heim für „Donna“

Auf ein kleines Wunder hofft die bildhübsche Mischlingshündin „Donna“. Wie berichtet, war der Vierbeiner unüberlegt angeschafft worden. Als das Tier dann auch noch trächtig wurde, gaben die Besitzer „Donna“ zunächst an einen Pflegeplatz ab. Als die Hündin elf Welpen zur Welt brachte, landeten Mama und Babys in der Tierpension von Eleonore Schandl in Draßmarkt.