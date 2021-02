Festnahmen: Aggressive ließen sich nicht beruhigen

In der Nacht auf 31. Jänner kam es im Linzer Süden zu zwei Festnahmen wegen aggressiven Verhaltens. Gegen 23 Uhr wurden zwei Streifen zu einem lautstarken Streit gerufen. Als sie an der Adresse ankamen wurden sie von einem 52-Jährigen sofort aufs Übelste beschimpft. Die Beamten versuchten zu klären, was der Grund des Notrufes war, wurden aber immer wieder von dem Mann behindert, der neben seinen Beschimpfungen auch immer wieder wild mit seinen Händen vor den Gesichtern der Polizisten herumfuchtelte und versuchte diese wegzustoßen. Nach unzähligen wirkungslosen Beruhigungsversuchen wurde der 52-Jährige festgenommen.