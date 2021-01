„Malcolm mittendrin“-Star Cloris Leachman ist tot

Kinodebüt 1955

Nach ihrem Kinodebüt 1955 in dem Krimi „Rattennest“ und Fernsehauftritten in „Lassie“ und „Rauchende Colts“ spielte Leachman 1969 an der Seite von Paul Newman und Robert Redford in der Western-Komödie „Zwei Banditen“ mit. 1972 holte sie den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als gefrustete Ehefrau in Peter Bogdanovichs Kleinstadt-Drama „Die letzte Vorstellung“.