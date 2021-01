Dschungelshow: David Ortega sorgt für Verwirrung

Model David Ortega war 2011 in der 11. Staffel der Realityshow „Big Brother“ dabei. 2012 tauchte er bei einem Shooting in „Austria‘s next Topmodel“ auf. Danach spielte er in der Scripted-Reality-Serie „Köln 50667“ mit und durfte dafür auch einmal ins Dschungelcamp. Als Ex-Camper sollte er nun im Ersatz-Dschungelcamp „Die große Dschungelshow“, in der willige Promis sich für das nächste Dschungelcamp in eine „Tiny House“ einsperren lassen, seine Expertise zu den Kandidaten und ihren Ekel-Prüfungen einbringen. Stattdessen wurde er aber selbst zum Knaller der Show. Seine Aussagen waren so schräg, dass Twitter während der Sendung förmlich explodierte.