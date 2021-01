Historisch! Brady führt Bucs zur Heim-Superbowl

Tom Brady ist ein Mann der Rekorde: Mit sechs Super-Bowl-Siegen ist Brady schon jetzt Spitzenreiter in der NFL, mit dem 31:26 gegen die Green Bay Packers zog er in seine bereits zehnte (!) Superbowl ein. Jetzt gelang dem Quarterback mit seinem Team etwas, das noch keinem Team zuvor glückte: Die Tampa Bay Buccaneers spielen die Super-Bowl im eigenen Stadion. Alle Reaktionen zum Einzug in die Heim-Supberbowl gibt es im Video oben.