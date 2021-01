Lepra: Nach 150 Jahren kein Impfstoff am Markt

Forscher: Zulassung für Impfstoff 2025

Seit rund 20 Jahren wird an einem Impfstoff gegen Lepra gearbeitet. 2020 sollten in Brasilien, wo die Krankheit sehr verbreitet ist, wichtige klinische Tests starten. Doch dann kam die Pandemie dazwischen. Nun soll es dieses Frühjahr mit den Tests in Brasilien losgehen. Sollten sich die bisherigen Ergebnisse im Verlauf der Studie bestätigen, so die Experten, sei mit einer Zulassung des Impfstoffes 2025 zu rechnen - mehr als 150 Jahre nach der Entdeckung des Lepra-Erregers 1873.