Corona-Ausbruch bei Airbus: 500 in Quarantäne

Bundesregierung kaufte Antikörper-Mittel

Unterdessen hat die deutsche Bundesregierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie Antikörper-Mittel zur Behandlung infizierter Risikopatienten gekauft. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nimmt Deutschland damit eine Vorreiterrolle in der EU ein: „Ab nächster Woche werden die monoklonalen Antikörper in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt - zunächst in Uni-Kliniken“, sagte Spahn der „Bild am Sonntag“. In der EU zugelassen sind die Mittel bislang nicht. Für mehr als 20 Länder mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen gelten zudem strengere Regeln bei der Einreise.