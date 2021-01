Nach Schuss brauchte kleiner Dackel Notoperation

„Endrou entwischt uns ab und zu aus dem Garten, zieht dann eine kleine Runde durch den Ort und ist aber nach kurzer Zeit wieder da“, erzählt der Sohn der Familie. Am 9. Jänner kam der kleine Dackel am Vormittag aber nicht nach Hause. „Wir haben ihn dann gleich gesucht und ihn einen Kilometer entfernt in Legerbuch bei St. Paul schwer verletzt gefunden.“ Der kleine Vierbeiner wollte sich nach Hause schleppen, die schweren Verletzungen ließen das aber nicht zu. „Er saß völlig apathisch da. Wir haben dann die Einschusslöcher gesehen. Es war schrecklich“, berichtet die Mutter der Familie. Vier Schrotkugeln konnten die Hundebesitzer selbst entfernen, weitere drei mussten dann vom Tierarzt in einer Notoperation herausgeholt werden.