„Permanentes am Sprung bleiben, ist nicht möglich“

„Für uns ist noch vieles unklar. Wir haben jetzt gehört, dass die Hotellerie noch bis Ende Februar geschossen bleiben wird. Die Gastronomie wahrscheinlich auch. Ob es jetzt aufgrund der neuen Entwicklungen sogar noch länger dauern wird, wissen wir nicht“, so Kraus-Winkler. Das einzige, was die Branche unbedingt brauche, sei Information: „Dass wir wenigstens zwei Wochen vor dem Öffnen eine Information bekommen bzw. auch wenn wir nicht Öffnen könne, dass wir vorher informiert werden. Dieses permanente am Sprung bleiben, ist einfach nicht möglich.“