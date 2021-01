Tipps für sicheres Surfen in der Öffentlichkeit

Firewall in den Systemeinstellungen aktivieren

In den Urzeiten des Internets war es noch vergleichsweise schwierig, eine Firewall für den eigenen Rechner zu finden. Es gab nämlich nur sehr wenige Unternehmen, die solche Apps in ihrem Sortiment hatten. Das Funktionsprinzip einer Firewall kann in etwa mit einem Türsteher in einem Club verglichen werden. Er allein entscheidet in diesem Fall, welche Daten er in das System hinein- und hinauslässt. Neben entsprechender Antiviren-Software ist die Firewall deswegen noch immer einer der wichtigsten Bausteine zum Schutz des Computers im öffentlichen Raum.