Die Corona-Ampel hat praktisch keine Funktion mehr

Schlechtester Wert in Salzburg

Unter 100 finden sich 37 Regionen, darunter Wien (95,7), plus das Bundesland Tirol (99,7). Das Land mit dem schlechtesten Wert ist Salzburg (220,3), der Bezirk mit den höchsten Fallinzidenzen Tamsweg im Salzburger Lungau (592,6), gefolgt von Hermagor in Kärnten (360). Relativ niedrig ist mittlerweile die Zahl der positiven Fälle gemessen an den Gesamttestungen, nämlich 2,5 Prozent österreichweit. In Wien sind es überhaupt nur 1,1 Prozent. Klar den höchsten Wert weist Kärnten mit 9,9 Prozent auf.