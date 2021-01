Abriss läutet das Ende des Linzer Stadions ein

Aus der Sicht des LASK ist das Projekt unabdingbar, um in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht langfristig erfolgreich zu sein. Es sei die Basis, „um dauerhaft konkurrenzfähig in der Bundesliga um die vordersten Plätze spielen zu können, und damit auch für die Jugend und den Breitensport Vorbildwirkung zu entfalten“. Der Verein will einen Großteil der Kosten für die neue „Raiffeisen-Arena“, die 20.000 Zuschauer fassen soll, selbst übernehmen. Für die Gesamtkosten von 60 bis und 70 Millionen Euro hat das Land Oberösterreich eine Förderung von bis zu 30 Mio. Euro im Rahmen des Oberösterreich-Plans in Aussicht gestellt.