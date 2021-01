Wieder wackelte in Oberösterreich die Erde

Zweites Beben in einer Woche

Von Schäden oder Verletzten ist derzeit nichts bekannt. Die Erdbeben-Experten verzeichneten Ausläufer der Erschütterungen bis in den Zentralraum von OÖ. Erst in der Vorwoche hatte ein leichtes Beben im Mühlviertel dafür gesorgt, dass in St. Gotthard die Kirche beschädigt worden war.