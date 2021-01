Alles um Müll und Kanal wird in Klagenfurt digital

Die Abholungen von Sperrmüll oder die Bereitstellung beziehungsweise Abholung der Container werden derzeit von den Bürgern der Landeshauptstadt telefonisch avisiert. Der Einsatzleiter erstellt manuell eine Tourenplanung und gibt diese analog mit den Abholaufträgen an die Fahrer weiter. Künftig werden digitale Lieferscheine an den Bordcomputer (an das Tablet) im Fahrzeug weitergeleitet. Kunden können über etwaige Verzögerungen bei den Abholungen sofort informiert werden.