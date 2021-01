Irschen ist ein Dorf voller Duft und Farbe

Reizüberflutung für die Nase

Was für die Einheimischen ganz normal ist, grenzt bei Gästen beinahe an Reizüberflutung für die Nase - im positiven Sinne natürlich. Angefangen vom Lavendel und dem Aroma von Rosen über den würzigen Duft von Salbei bis hin zu Thymian und Zitronenmelisse - in Irschen blüht und gedeiht es wie in einem Paradies. Die sonnige Lage und das südalpine Klima spielen der Region dabei in die Hände.