Pöltl: Double-Double bei Spurs-Revanche an Rockets

Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) mit einem Double-Double maßgeblichen Anteil am 103:91 der San Antonio Spurs gegen die Houston Rockets in der National Basketball Association (NBA) gehabt. 13 Punkte und elf Rebounds waren ebenso persönliche Saisonbestleistungen wie drei Blocks. Zudem verbuchte der Center drei Assists und einen Steal in 29:42 Spielminuten. James Harden stellte sich indes gleich dreifach zweistellig bei seinem neuen Club Brooklyn Nets ein.