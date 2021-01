EM-Quali: ÖVV-Männer gegen Bulgarien chancenlos

Am Samstag wurden die Bulgaren vom ersten Ballwechsel an ihrer Favoritenrolle gerecht. Kapitän Peter Wohlfahrtstätter und Co. lagen in den ersten zwei Sätzen kein einziges Mal in Führung und gerieten jeweils früh aussichtslos in Rückstand. Im dritten Durchgang konnte die ÖVV-Auswahl das Spiel offen halten, führte einmal mit drei Punkten und noch einmal mit 18:17, ehe der Favorit mit vier Punkte in Serie entscheidend davonzog. „Heute hat Bulgarien wirklich wie eine Weltklasse-Mannschaft gespielt. Ich denke, sie sind die beste Mannschaft aller Quali-Gruppen“, sagte Gacic.