Eine „Zerreißprobe“ für die SPÖ Oberösterreich

„He, was macht ihr mit unseren Anträgen!?“, ruft der junge SPÖ-Klubchef Michael Lindner den Schredderern zu. Hinter der Karikatur liegt Ernst: Mit Ende der Landtagsperiode im Herbst verschwinden unerledigte Landtagsanträge im Nirwana, „tabula rasa“ sieht die Landesverfassung für die neue Periode vor. Das Problem der SPÖ ist: Es gibt von ihr doch etliche Anliegen und Ideen in Form von Initiativanträgen, die schon lange in irgendwelchen Ausschüssen und Untergremien liegen.