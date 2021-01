Zweites Buch der Krimiautorin Sonja Deuschl

Sonja Deuschl (51) aus Linz ist Juristin, die aber in einer höheren Schule unterrichtet. Und neuerdings ist sie auch als Krimi-Autorin erfolgreich. Ihr zweiter Roman heißt „Zweitbesetzung“ und spielt im Salzburger Opernmilieu. Darin bietet sie am Schluss gleich sechs mögliche Täter an, die gemordet haben könnten