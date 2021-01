Ibiza-Ausschuss: Offene Fragen um Ex-SPÖ-Mandatar

Ein teurer Berater

Hoschers Vorstandsvertrag wurde übrigens laut Casinos mit 30. April 2019 einvernehmlich beendet. Dies kostete den teilstaatlichen Konzern mehr als vier Millionen Euro (was die Casinos nicht bestreiten). Danach war Hoscher in „beratender Funktion“ für das Unternehmen aktiv. Und er bleibt weiter an Bord, laut „Krone“-Informationen bis 5. Juni 2022, und zwar bei einem Jahressalär von 500.000 Euro. Doch wo ist Hoschers Leistung im Detail? Die Casinos halten sich zurück. Nur so viel wird gesagt: „Hoscher ist weiterhin Angestellter der Casinos Austria AG. Weiterführende Informationen können wir aus Datenschutzgründen nicht geben, bzw. unterliegen diese dem Geschäftsgeheimnis.“