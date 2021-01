Auf Neuschnee folgt eine „knackige Kältewelle“

Neuschnee in den Nordalpen

Noch bis Dienstag bleiben uns Sonne und Hochnebel erhalten, die Nächte in den Bergen werden oftmals eisig kalt, bis zu minus 20 Grad ist in schneebedeckten Tälern auch in den kommenden drei Nächten möglich. Ab dem Abend setzt dann in den Nordalpen teils kräftiger Schneefall ein, sogar Schneeflocken bis in die Täler sind möglich, so die Prognose. Wie viel der weißen Pracht tatsächlich vom Himmel fällt, ist dabei noch nicht gesichert. Gerechnet werden kann aber zumindest mit einem halben Meter Pulverschnee auf den Bergen und zehn bis 40 Zentimetern in den Tälern. Möglich sei allerdings auch mehr, so Brandes.