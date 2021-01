Geburtsort der Back-Tradition

Jetzt hat Gerhard Ströck das Gebäude gekauft und möchte es im alten Glanz erstrahlen lassen. Sein Ur-Urgroßvater Johann-Michael Hüttlinger hat 1857 eine Bäckerei in Kittsee von der Gutsverwaltung des Fürsten Esterházy gepachtet. Man nimmt an, dass diese in dem Barockbau beheimatet war. Davon zeugt auch ein mächtiger Holzbackofen, der bis in die 60er Jahre noch jede Nacht aktiv im Einsatz war.