Diana: Skurriler Tipp gegen Sex-Flaute mit Charles

Obwohl damals die Eheprobleme schwer auf Diana gelastet hätten, habe sich die Mutter von William und Harry nach diesem schrägen Vorschlag das Lachen nicht verkneifen können. Sie habe sogar „vor Lachen gebrüllt“, will Lacey in seinem Buch wissen. „Nach einiger Zeit und einigen reumütigen Überlegungen war sie zu der Erkenntnis gekommen, dass sie die Tatsache der ,Dame‘ ihres Mannes in dessen Leben akzeptieren musste“, ist sich Lacey sicher.