Corona-Ampel: Keine Ausnahme für „oranges“ Wien

14-Tages-Trend fast überall ansteigend

Was ebenfalls wenig positiv stimmt: Die Infektionszahlen gehen im 14-Tages-Trend in fast allen Bundesländern wieder nach oben. Nur in Wien und der Steiermark gibt es einen rückläufigen, in Oberösterreich einen stagnierenden Trend. Am ungünstigsten ist die Entwicklung in Salzburg, wo ein Plus von 29 Prozent vermeldet wird.