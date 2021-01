Fußballer nach Kollaps auf dem Platz gestorben

Es war am vergangenen Sonntag: Apolinario war im Match gegen Uniao Almeirim in der 27. Minute ohne Fremdeinwirkung plötzlich in der Nähe des Mittelkreises zusammengesackt. Mitspieler und Gegner, sowie Sanitäter waren sofort zur Stelle. Alex wurde umgehend in die Klinik gebracht. Noch am Platz haben beide Teams für den Angreifer mit der Rückennummer 99 gebetet.