Dakar-Boykott-Aufruf: Sie sitzt, während ihr fahrt

Es gibt wenige Szenen, die mehr verdeutlichen, wie die Politik den Sport instrumentalisiert und vice versa. Bei einem Rennen, das früher „Paris-Dakar“ hieß und derzeit weder in Paris noch in Dakar, dafür in Saudi-Arabien veranstaltet wird, fuhren die Teilnehmer nur wenige hundert Meter an einem Gefängnis vorbei. Dort hinter den Gittern sitzt eine der größten Kämpferinnen für den Führerschein von Frauen in Saudi-Arabien. Sie heißt Loujain al Hathloul (31). Wegen ihr und ihrer Mitstreiterinnen ruft eine Frauenrechtsorganisation zum Boykott der Rallye Dakar 2021 auf.