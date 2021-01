Der oberste Hüter von Recht und Gesetz

Gewalt in der Familie ist leider mehr in den Vordergrund gerückt. Deutlich wird das an der Anzahl der Betretungsverbote. In den zweieinhalb Monaten zwischen Beginn der ersten Ausgangsbeschränkungen bis Ende Mai mussten Polizeibeamte insgesamt 90 Mal ein Betretungsverbot aussprechen. Das sind über 30 Fälle bzw. 60 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.