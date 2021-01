Genuss-Guide verrät, wo es Feines zu finden gibt

Auch in der Bäckerei Weissensteiner, einem alteingesessenen Familienbetrieb in Bad Kleinkirchheim, wurden Brot, Weckerln, Torten getestet. „Schön, dass wir es in den Genuss-Guide geschafft haben“, sagt Geschäftsleitung-Assistentin Mirjam Glanzer. Der Betrieb wird in dritter Generation geführt: „Torten, Brot und Gebäck werden hier bei uns hergestellt.“ Der Betrieb von Johannes Weissensteiner beschäftigt 55 Mitarbeiter und produziert in Bäckerei und Konditorei für elf Filialen.