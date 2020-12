Eilish: 100.000 Fans wegen nackter Brüste verloren

Billie Eilish sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Kontroversen. Die Sängerin, die sich bei öffentlichen Auftritten stets in weiter Kleidung zeigt, wurde zuletzt im Netz angefeindet, weil sie von einem Paparazzo in einem Trägerleiberl abgelichtet wurde. „Innerhalb von zehn Monaten hat Billie Eilish einen Körper einer Wein trinkenden Mom Mitte 30 bekommen“, lästerten Fans darauf auf Twitter - und bekamen von Billie Eilish, die sich seit Langem gegen Bodyshaming stark macht, ein sexy Foto als Konter.