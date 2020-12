Erdbeben erschüttert Kroatien - Mädchen (12) tot

Strom- und Telefonleitungen unterbrochen

Auch in der kroatischen Hauptstadt Zagreb, wo viele Menschen auf die Straßen flüchteten, gab es Schäden durch das Beben. In Teilen Kroatiens waren Strom- und Telefonleitungen unterbrochen. Das Beben wurde auch in Friaul Julisch Venetien, in Venetien und in der Adria-Region Abruzzen deutlich verspürt.