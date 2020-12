Paukenschlag! Polen in Oberstdorf doch am Start

Sensationelle Entwicklung rund um den Corona-bedingten Ausschluss von Polens Skispringern vom Auftaktbewerb der Vierschanzentournee: Weil sich der zunächst positiv auf Corona getestete Klemens Muranka im zweiten Anlauf doch als negativ und damit gesund entpuppte, dürfen Dawid Kubacki, Kamil Stoch und Co. höchstwahrscheinlich nun in Oberstdorf an den Start gehen!