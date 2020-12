Heftige Schneefälle legen Norditalien lahm

Der Verkehr in mehreren norditalienischen Großstädten kam zum Erliegen. Zahlreiche Bahnverbindungen fielen aus. Eine 49-jährige Frau wurde in Mailand verletzt, als ein Baum auf die Stromleitung einer Straßenbahn fiel. Sie wurde mit einer Gehirnerschütterung ins Spital eingeliefert, befand sich aber nicht in Lebensgefahr, teilten die Ärzte mit. Starker Schneefall hat auch die Durchführung des ersten Herren-Skirennens in Bormio am Montag unmöglich gemacht.