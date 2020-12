Corona! Polen von Tournee-Start ausgeschlossen

Muranka war am Sonntag beim obligatorischen PCR-Test des Organisationskomitees positiv getestet worden. Seine Teamkollegen waren zwar beim Test negativ, zählen allerdings zur Kontaktgruppe 1. Sie hatten also entweder über 15 Minuten direkten Kontakt oder waren über 30 Minuten gemeinsam in einem geschlossenen Raum oder auch Fahrzeug.