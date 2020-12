Weihnachtsgeschenk für 80-jährigen Fan rührt alle

Everton verlor im League-Cup-Viertelfinale 0:2 gegen Manchester United. Eine schöne Weihnachtsgeste blieb den Everton-Fans doch in Erinnerung. Der 80-jährige Everton-Fan Billy Culshaw war via Tablet beim Spiel dabei. Er ist Teil des Programms „Community Stand Together“ - "die Gemeinschaft hält zusammen". Ein Programm, das gegen die Einsamkeit der Menschen wirken soll. Billy verlor seine Ehefrau Brenda an der ersten Welle des Coronavirus. Everton-Spieler Dominic Calwert-Lewin trug das Tablet beim Einlaufen bei sich, auch die anderen Everton-Stars widmeten ihre Trikots dem treuen Fan.