Set-Liebe: Tom Cruise datet Co-Star Hayley Atwell

Laut eines Insiders in der „Daily Mail“ datet der 58-Jährige seine schöne Schauspielkollegin Hayley Atwell: „Sie haben sich vom ersten Tag an super verstanden und sind seither unzertrennlich geworden.“ Die 38-Jährige soll schon öfters in Cruises Haus in London gesichtet worden sein. Der Insider: „Haley und Tom verbringen regelmäßig gemeinsame Zeit nach dem Drehen. Sie scheinen sich bestens zu verstehen und sehen sehr happy zusammen aus.“