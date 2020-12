Die wichtigsten Antworten auf die Weihnachtsregeln

Das Schöne an Kalendern ist: Man weiß genau, was in der Zukunft passieren wird. In zwei Wochen etwa feiern wir den Wechsel in ein neues, hoffentlich Krisen-freieres Jahr. Wie genau wir das tun (dürfen), steht allerdings noch in den Sternen bzw. in einer neuen Covid-Schutzmaßnahmenverordnung, die erst noch geschrieben werden muss. Am Mittwoch veröffentlichte das Gesundheitsministerium jedenfalls die vor allem von vielen verunsicherten Großfamilien sehnsüchtig erwartete Feiertagsverordnung. Sie gilt bis zum Stefanitag, dem 26. Dezember. Doch bereits zum Thema Weihnachtsfeiertage brennen den „Krone“-Lesern noch einige Fragen unter den Nägeln - wir haben die Antworten auf die wichtigsten.