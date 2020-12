Vater positiv getestet: Einsperr-Bescheid für Baby

Kontaktperson der Kategorie 1

Während die Familie den sinnlosen bürokratischen Aufwand für solche Bescheide anprangert, meint man in der Landesverwaltung, es könne ja jemand auf die Idee kommen, so eine junge „Kontaktperson der Kategorie 1 (K1)“ zur Tante, oder so, zu bringen. Daher der eigene „Einsperr-Bescheid“.