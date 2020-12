Werner Gruber: „Das haben wir nur alle 800 Jahre!“

Am Montag, den 21. Dezember, erleben wir eine extrem seltene Planeten-Stellung namens „Weihnachtsstern zu Bethlehem“ oder auch die „Große Konjunktion“. So bezeichnet man in der Astronomie die Annäherung zwischen den Planeten Jupiter und Saturn. Aber was hat es damit auf sich und wie können wir das von der Erde aus beobachten? Österreichs bekanntester Physiker - Werner Gruber - wird Sie gemeinsam mit krone.tv-Moderatorin Annie Müller Martínez live auf krone.tv durch dieses astronomische Phänomen begleiten. Vorab haben wir ihn ins Studio geholt und mit ihm besprochen was wir uns erwarten können und warum der „Weihnachtsstern zu Bethlehem“ so besonders ist.