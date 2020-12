Gewalt an Kindern für viele Teil der Erziehung

„Auch Personen, die grundsätzlich die gewaltfreie Erziehung als ideal sehen, sagen zu einem großen Teil, dass leichte körperliche Bestrafung durchaus ein Thema ist“, betonte Studienautorin Gabriele Reithner vom Gallup Institut. „Wir haben noch echt viel Luft nach oben in der Praxis“, fügte Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der Möwe Kinderschutzzentren an. Denn Gewalt wird in vielen Fällen entweder nicht als Gewalt angesehen oder als notwendig beurteilt.