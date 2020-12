Infizierte attackiert und bespuckt Polizisten

Die Bereitschaftseinheit (BE) der Wiener Polizei hat seit Beginn der Corona-Pandemie neben dem normalen Tagesgeschehen einen besonderen Job: Sie stellen gemeinsam mit der WEGA auch die „Corona-Kompetenzteams“ der Wiener Polizei. 839 Corona-Einsätze haben die BE-Beamte bisher absolviert, bei denen 490 Anzeigen und 86 Organmandate ausgestellt wurden. Nicht immer läuft das reibungslos, wie ein Einsatz in der vergangenen Woche zeigte, so die Polizei am Dienstag.