Wien: Burschen leblos auf Spielplatz entdeckt

Großaufgebot an Einsatzkräften

Traurige Gewissheit gibt es nur in einem Punkt: Das Duo lag Sonntagmorgen leblos auf dem Boden des Häuschens. Es wurde von einer Passantin entdeckt, die sofort Alarm schlug. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften (Berufsrettung, Notarzthubschrauber-Team und Polizei) rückte an. „Aufgrund der Umstände, wie die Männer aufgefunden wurden, sind sie dem Suchtmittelmilieu zuzuordnen“, heißt es von der Polizei.