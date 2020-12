Vergewaltigungsprozess: Abgeordneter angeklagt

Zweimalige sexuelle Belästigung und drei Vergewaltigungen

Nach eineinhalb Jahren Ermittlungstätigkeit brachte die Staatsanwaltschaft Wels am 5. November die Anklage wegen zweimaliger sexueller Belästigung und drei Vergewaltigungen ein. Am 25. November wurde vom Landesgericht Wels der Hauptverhandlungstermin am 14. Jänner fixiert. Gleichzeitig mit der Anklageerhebung wurde das Verfahren wegen des Verdachts der Verleumdung eingestellt. Der Anwalt des Abgeordneten stellte aber am 23. November einen Fortführungsantrag, über den bisher noch nicht entschieden worden ist.