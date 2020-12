Sorge um Angehörige im Spital

Wie der besorgte Mann die nächste Tage überstehen wird, ist fraglich. An der grundlegenden Situation werde sich so schnell nichts ändern, befürchtet er. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, bleiben die Besuchsmöglichkeiten in Spitälern auf ein Minimum beschränkt. Verwiesen wird auf die strengen Sicherheitsbestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Die Gefahr einer lebensbedrohlichen Ansteckung muss so gering wie möglich gehalten werden. Das gilt vor allem für Patienten, die ohnehin einem höheren Risiko ausgesetzt sind“, betont das Personal in Wiener Neustadt. Zumindest wird versucht, den Burgenländer über den Gesundheitszustand seiner Frau genau zu informieren. „Ich bin nur auf Telefonauskünfte angewiesen, die Ärzte sind aber sehr bemüht, mich am Laufenden zu halten“, sagt der Mann. Er schätzt, dass seine Frau mindestens noch drei Wochen im Spital sein wird: „Ich kann nur das Beste hoffen.“