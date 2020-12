GB: Teenager (14) soll 12-Jährigen ermordet haben

In Großbritannien soll ein 14-Jähriger einen zwölfjährigen Buben getötet haben. Der Teenager sei des Mordes beschuldigt, teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire am Montag mit. Außerdem bleibe ein 19-Jähriger in Gewahrsam, der am Wochenende gemeinsam mit dem Angeklagten festgenommen wurde.